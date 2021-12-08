Названа вакансия с зарплатой 500 тысяч рублей

Вакансия коммерческого директора в сфере розничных продаж стала самой высокооплачиваемой вакансией в России из предложенных в декабре. Ему готовы платить от 500 тысяч рублей в месяц. Среди требований к соискателю — большой опыт в сфере розничных продаж и электронной коммерции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

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Разработчику веб-приложений в Казани предлагают зарплату от 360 тысяч рублей в месяц. Он также может рассчитывать на квартальные и годовые бонусы. Это удаленная работа, поэтому рассматриваются кандидаты из разных регионов, компания обещает гибкий график работы и медицинскую страховку.

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IT-специалисту в области больших данных и машинного обучения, которого ищут в Екатеринбурге, готовы предложить от 250 тысяч рублей с возможностью повышения этой суммы. Компания предлагает бонусы — бесплатные билеты на футбол и хоккей, спортзал, терапевт и стоматолог в офисе, гибкий график и помощь с переездом для иногородних.

Главному инженеру по поставкам оборудования в Красноярске готовы платить 90 тысяч рублей в месяц, разработчику на языке программирования Elixir в Санкт-Петербурге — 280 тысяч, а программисту в Воронеже — 350 тысяч рублей. В Перми и Самаре наиболее высокооплачиваемыми позициями стали вакансии врачей со ставками 80 тысяч и 90 тысяч рублей в месяц соответственно.

«Крупнейшим городам нужны и представители рабочих профессий. Вакансии квалифицированных рабочих вошли в топ зарплатных предложений в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске. Зарплатный диапазон — от 60 до 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от специализации и опыта», — сказано в исследовании.

Маляр-штукатур в Омске с опытом работы от года может получать 100 тысяч в месяц, шеф-повар в Воронеже — 80 тысяч рублей, а электрик в Казани — 60 тысяч рублей.