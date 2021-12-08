По 10 тысяч: будут ли выплаты перед Новым годом

Политолог Алексей Мазур считает, что пресс-конференция президента РФ Владимира Путина расставит все точки над «и» по поводу предновогодней выплаты пенсионерам и детям: именно после нее могут принять решение о пособиях. Об этом сообщает «Курьер.Среда».

«С одной стороны, денег в бюджетных фондах сейчас много, в связи с высокими ценами на газ и нефть, и выплатить семьям по 10 000 рублей к Новому году правительство может», - заявил Мазур.

Он отметил, что осенние нерабочие дни «болезненно сказались на многих и поддержка правительства была бы кстати».

«Но с другой стороны, в ближайшее время никаких выборов и референдумов не предвидится. А именно перед ними происходит раздача денег населению», - заявил эксперт.

По его мнению, окончательное решение о выплатах может быть принято по итогам пресс-конференции Путина.

Экономист Андрей Лобода ранее прогнозировал, что пенсионеры перед Новым годом могут получить единовременную выплату размером до 15 тыс. рублей.

Он напомнил, что августе 2021 года Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Лобода считает, что следующая единовременная выплата может оказаться больше.

По его мнению, о новом пособии президент может объявить в декабре. Эксперт напомнил, что в декабре 2020-го на большой пресс-конференции Путин объявлял о единовременной выплате пяти тысяч рублей на детей до семь лет включительно.

«Это [выплата пенсионерам] будет очень хорошим сигналом обществу, что есть поводы радоваться и после выборов в Госдуму», - подчеркнул он.