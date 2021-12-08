Для потребкредитов предложили ввести каникулы

Заемщики, имеющие потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, смогут обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поправки к закону «О потребкредите…», которые разработала рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Однако процедурой не смогут воспользоваться россияне, проходящие процедуру банкротства.
Важным изменением является возможность подачи заявки на получение льготы через портал «Госуслуги». В настоящее время при отсутствии возможности у заемщика лично посетить банк ему разрешается направить заявление по почте заказным письмом. Однако на практике в большинстве случаев без личного посещения обойтись не удается.
«Оформление и проведение этих процедур через «Госуслуги» даст гарантию от перегибов, злоупотреблений, бюрократических проволочек и снизит риск взаимных претензий между заемщиками и кредиторами», — заявила Евгения Лазарева, руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков».
Еще одна поправка связана с параметрами определения тяжелой жизненной ситуации. Так, одна из причин, которая позволяет обратиться за льготой, — продолжительное заболевание. В нынешней редакции закона срок затянувшейся болезни составляет два месяца, но его предложили сократить до месяца. Мера существенно расширит круг возможных претендентов на кредитные каникулы.
Центробанк намерен выработать итоговое решение и предоставить свою позицию до конца этого года.
Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина не считает, что распространение механизма каникул на потребкредиты войдет в противоречие с усилиями ЦБ по охлаждению рынка. Однако, по ее мнению, мера поддержит качество кредитных портфелей, если ситуация в экономике ухудшится.
«Платежи при предоставлении каникул в любом случае прощаться не будут, их выплата будет перенесена на более поздние периоды», — подчеркнула она.
Евгения Лазарева заявила, что отсрочка платежей является проявлением разумного компромисса.
«Льготный период лучше, чем ситуация, когда человек не может исполнять свои обязательства по договору. Волна банкротств никак не в интересах самих кредиторов и не в интересах государства. Кредиторы и сами это понимают», — сказала представитель ОНФ.
Зампред правления Совкомбанка Олег Машталяр опасается, что распространение механизма каникул на все потребкредиты может привести к дополнительным расходам и рискам для банков.
Механизм каникул для россиян с потребкредитами начал действовать в апреле 2020 года в разгар пандемии. Заемщики, которые заразились коронавирусом или лишились дохода из-за ограничительных мер, имели возможность подать заявку на полугодовую отсрочку выплат. Фактически на граждан распространился механизм ипотечных каникул, которые действовали с 2019 года на постоянной основе. Однако в отличие от ипотечников для заемщиков с необеспеченными кредитами послабления были временной мерой. Так, заявки можно было подать только до 30 сентября 2020 года, то есть действие последних отсрочек закончилось в марте 2021 года.
В конце ноября Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому Центробанк сможет устанавливать ограничения на привлечение кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования. Ограничения будут дифференцированы по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных организаций к системно значимым.