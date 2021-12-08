Для потребкредитов предложили ввести каникулы

Заемщики, имеющие потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, смогут обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поправки к закону «О потребкредите…», которые разработала рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Однако процедурой не смогут воспользоваться россияне, проходящие процедуру банкротства.

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Важным изменением является возможность подачи заявки на получение льготы через портал «Госуслуги». В настоящее время при отсутствии возможности у заемщика лично посетить банк ему разрешается направить заявление по почте заказным письмом. Однако на практике в большинстве случаев без личного посещения обойтись не удается.

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«Оформление и проведение этих процедур через «Госуслуги» даст гарантию от перегибов, злоупотреблений, бюрократических проволочек и снизит риск взаимных претензий между заемщиками и кредиторами», — заявила Евгения Лазарева, руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков».

Еще одна поправка связана с параметрами определения тяжелой жизненной ситуации. Так, одна из причин, которая позволяет обратиться за льготой, — продолжительное заболевание. В нынешней редакции закона срок затянувшейся болезни составляет два месяца, но его предложили сократить до месяца. Мера существенно расширит круг возможных претендентов на кредитные каникулы.

Центробанк намерен выработать итоговое решение и предоставить свою позицию до конца этого года.

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина не считает, что распространение механизма каникул на потребкредиты войдет в противоречие с усилиями ЦБ по охлаждению рынка. Однако, по ее мнению, мера поддержит качество кредитных портфелей, если ситуация в экономике ухудшится.

«Платежи при предоставлении каникул в любом случае прощаться не будут, их выплата будет перенесена на более поздние периоды», — подчеркнула она.

Евгения Лазарева заявила, что отсрочка платежей является проявлением разумного компромисса.

«Льготный период лучше, чем ситуация, когда человек не может исполнять свои обязательства по договору. Волна банкротств никак не в интересах самих кредиторов и не в интересах государства. Кредиторы и сами это понимают», — сказала представитель ОНФ.

Зампред правления Совкомбанка Олег Машталяр опасается, что распространение механизма каникул на все потребкредиты может привести к дополнительным расходам и рискам для банков.

Механизм каникул для россиян с потребкредитами начал действовать в апреле 2020 года в разгар пандемии. Заемщики, которые заразились коронавирусом или лишились дохода из-за ограничительных мер, имели возможность подать заявку на полугодовую отсрочку выплат. Фактически на граждан распространился механизм ипотечных каникул, которые действовали с 2019 года на постоянной основе. Однако в отличие от ипотечников для заемщиков с необеспеченными кредитами послабления были временной мерой. Так, заявки можно было подать только до 30 сентября 2020 года, то есть действие последних отсрочек закончилось в марте 2021 года.