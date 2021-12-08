Раскрыта опасность «мертвых» банковских карт

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова заявила, что из-за наличия так называемых «мертвых» банковских карт (таких, которыми клиент не пользуется) можно столкнуться с нежелательными комиссиями, навязыванием услуг и утечкой данных. Ее слова приводит РИА Новости.
«Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода», – пояснила эксперт.
Семерикова напомнила, что клиенты, которые ранее использовали карту в качестве зарплатного проекта с автоматическим бесплатным обслуживанием, лишаются этой возможности, когда переходят на другой зарплатный проект. Если они не закроют карту, их ждет списание комиссий. При этом персональные данные держателей «мертвых» карт в любом случае остаются у банка.
«Самое безобидное, что может произойти - это звонки из колл-центров, а также сообщения с предложениями продуктов, которые человеку не нужны. Более серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки», – указала эксперт.
Злоумышленникам удается получить доступ к личным данным, даже если человек забывает, что является клиентом банка и не пользуется его услугами, подытожила она.
Ранее генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин рассказал, чем опасны зарплатные карты. По его словам, банк может подключить держателю такой карты услугу овердрафта, что создает риски уйти в минус по карте.