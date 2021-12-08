Раскрыта опасность «мертвых» банковских карт

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова заявила, что из-за наличия так называемых «мертвых» банковских карт (таких, которыми клиент не пользуется) можно столкнуться с нежелательными комиссиями, навязыванием услуг и утечкой данных. Ее слова приводит РИА Новости.

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«Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода», – пояснила эксперт.

Семерикова напомнила, что клиенты, которые ранее использовали карту в качестве зарплатного проекта с автоматическим бесплатным обслуживанием, лишаются этой возможности, когда переходят на другой зарплатный проект. Если они не закроют карту, их ждет списание комиссий. При этом персональные данные держателей «мертвых» карт в любом случае остаются у банка.

«Самое безобидное, что может произойти - это звонки из колл-центров, а также сообщения с предложениями продуктов, которые человеку не нужны. Более серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки», – указала эксперт.

Злоумышленникам удается получить доступ к личным данным, даже если человек забывает, что является клиентом банка и не пользуется его услугами, подытожила она.