Аналитики предсказали рост продаж подделок в России

В России по итогам года оборот контрафактной продукции вырастет на 10%, максимум до 6,5 трлн рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование BrandMonitor.

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Отмечается, что примерно 40% из этой суммы придется на продажи контрафактных продуктов, 60% — непродовольственных товаров. По данным аналитиков, онлайн-канал должен сформировать около 10% оборота.

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Есть три основные категории контрафактной продукции: одежда и обувь люксовых брендов, кроссовки и детские товары.

Отмечается, что продажи контрафактной одежды и обуви люксовых брендов в 2021 году достигнут показателя в 273 млрд рублей, из которых около 30% придется на продажи через интернет. 72 млрд рублей должны прийтись на продажу контрафактных кроссовок, 30 млрд рублей — поддельных детских товаров.

В перечень остального контрафакта входят парфюмерия, косметика, мебель, автозапчасти, аксессуары для мобильных телефонов.

Главный канал сбыта контрафактной продукции в России — неорганизованная розница и интернет, указал председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Крупные интернет-площадки уже имеют специальные фильтры и алгоритмы, которые позволяют выявлять потенциальный контрафакт, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (включает Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», Lamoda и др.) Артем Соколов.

Свыше 80% продаж контрафакта в онлайн-канале приходится на объявления в соцсетях, свидетельствуют данные BrandMonitor.

Павлов отметил снижение доли контрафакта в категориях, в отношении которых сегодня вводится обязательная маркировка. Однако он указал на наличие проблемы с большим количеством «серых» перевозчиков, которые ввозят контрафактную продукцию в Россию.

«Что касается потребителей, лишь небольшая часть намеренно приобретает контрафакт, а большинство становится жертвами мошенников»,— подчеркнул Павлов.

На рынке детских товаров самая высокая доля контрафакта наблюдается в сегменте игрушек, одежды и канцелярии, изготавливаемых с использованием анимационных образов, отметила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Основатель онлайн-площадки по торговле люксовой одеждой, обувью и аксессуарами Vintage Voyage Игорь Киссель отметил наличие широкого предложения контрафактных товаров в люксовом сегменте на открытом рынке. Также он заявил, что качество подделок растет.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров не согласился с данными по обороту контрафакта, приведенными BrandMonitor. Он считает их завышенными, а долю онлайн-канала — заниженной. По его словам, на интернет приходится не менее 30% торговли «серым» товаром.

В октябре аналитики ресейл-платформы Oskelly сообщили, что самой дорогой поддельной сумкой в России стала Hermes Birkin. Ее выставили на продажу за 1,6 миллиона рублей.