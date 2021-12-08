Часть россиян получит зарплаты раньше срока

Глава общественного движения «Труд» Сергей Песков рассказал, что сотрудники российских компаний, обычно получающие зарплаты до девятого числа каждого месяца, получат плату за декабрь еще до начала новогодних каникул. Об этом сообщает «360».

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Правительство официально объявило пятницу, 31 декабря 2021 года, нерабочим праздничным днем на федеральном уровне. Это - компенсация нерабочего праздничного дня, выпавшего на выходной, - воскресенье, 3 января.

Благодаря этому решению последняя неделя года будет четырехдневной. В целом новогодние каникулы продлятся девять дней, с последнего дня декабря по воскресенье, 9 января, включительно.

«Все стараются до январских праздников выплатить зарплату за декабрь в декабре - это единственный месяц в году, когда в том же отчетном периоде сотрудник получает свою зарплату. Многое зависит от политики компании: важно, на какую дату внутренним локальным документом установлена выплата заработной платы», - подчеркнул Песков.

Если обычно сотрудники получают зарплату до девятого числа месяца, деньги за декабрь им должны направить не позднее 30 декабря - последнего рабочего дня перед каникулами.