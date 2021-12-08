Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
52 минуты назад

Часть россиян получит зарплаты раньше срока

Глава общественного движения «Труд» Сергей Песков рассказал, что сотрудники российских компаний, обычно получающие зарплаты до девятого числа каждого месяца, получат плату за декабрь еще до начала новогодних каникул. Об этом сообщает «360».

Часть россиян получит зарплаты раньше срока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правительство официально объявило пятницу, 31 декабря 2021 года, нерабочим праздничным днем на федеральном уровне. Это - компенсация нерабочего праздничного дня, выпавшего на выходной, - воскресенье, 3 января.

Благодаря этому решению последняя неделя года будет четырехдневной. В целом новогодние каникулы продлятся девять дней, с последнего дня декабря по воскресенье, 9 января, включительно.

«Все стараются до январских праздников выплатить зарплату за декабрь в декабре - это единственный месяц в году, когда в том же отчетном периоде сотрудник получает свою зарплату. Многое зависит от политики компании: важно, на какую дату внутренним локальным документом установлена выплата заработной платы», - подчеркнул Песков.

Если обычно сотрудники получают зарплату до девятого числа месяца, деньги за декабрь им должны направить не позднее 30 декабря - последнего рабочего дня перед каникулами.

Если же зарплата приходит в промежуток с 10-го до 15-го числа месяца, сотрудники получат декабрьскую зарплату только в январе.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители