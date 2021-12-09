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16 минут назад

По 100 тысяч: кто получит крупные выплаты после 14 декабря

Во вторник, 14 декабря, в России пройдет четвертый розыгрыш денежных призов среди вакцинированных россиян. Как сообщается на сайте проекта «Бонус за здоровье», победители получат по 100 тыс. рублей.

По 100 тысяч: кто получит крупные выплаты после 14 декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Победителей определит компьютер с помощью алгоритма случайной выборки. Деньги поступят на счет банковской карты «Мир» после того, как победитель укажет ее номер в личном кабинете на Госуслугах.

Лотерея проводится по инициативе правительства, она стартовала 1 сентября. В целом по итогам всех тиражей 500 победителей получит от государства по 100 тыс. рублей каждый.

Участвуют в розыгрыше граждане старше 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации любой зарегистрированной на территории России вакциной («Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» или одним компонентом в случае со «Спутник Лайт»).

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Важно, чтобы в личном кабинете пользователя на Госуслугах отражался QR-код о полной вакцинации - это и есть «лотерейный билет» для отбора победителей.

В России по-разному поощряют за вакцинацию. К примеру, среди привитых жителей Москвы разыгрывали квартиры. Проверить, вошли ли вы в число победителей, можно с помощью специального сервиса, указав номер полиса ОМС.

Как писал «Коммерсант», Почта России в Удмуртии предлагала вакцинированным сотрудникам розыгрыши ценных призов - смартфонов, комплектов сувенирной продукции, а также дополнительные дни отпуска.
Личный счет,Почта России,
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