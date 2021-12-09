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1 час назад

У полковника из Ставрополья кроме золотого унитаза нашли 21 объект недвижимости

У подозреваемого во взяточничестве главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова кроме золотого унитаза также нашли 21 объект недвижимости и шесть автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

По словам главы федерального ведомства, имущество было оформлено на самого полковника и его близких. В ближайшее время суд рассмотрит исковое заявление об обращении имущества в доход государства.

Напомним, что в конце июня на Ставрополье сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали несколько десятков полицейских из местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым.

Правоохранителям вменяют организацию банды, взяточничество, превышение полномочий. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей.

Накануне в сети появились снимки дома Сафонова — на фотографиях видны комнаты с мебелью и украшениями в стиле ампир, массивные люстры, позолоченные лестницы и даже золотой унитаз.

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