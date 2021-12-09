Экономист рассказал о новых налогах для россиян

Эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов рассказал о налоговых новациях в 2021 году. Как он отметил в беседе с агентством «Прайм», налоговая нагрузка для держателей акций, облигаций, крупных банковских вкладов и металлических счетов может возрасти.

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«С этого года под налогообложение подпадают доходы с вкладов, превышающих один миллион рублей. Их владельцам придется заплатить 13% НДФЛ с части полученной суммы», — сказал эксперт.

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При этом есть нюансы, которые выводят существенное число вкладов из-под налогообложения. Так, если соотношение банковского процента по депозитам и ключевой ставки ЦБ остается отрицательным, как сейчас, когда средняя ставка по депозитам – 6%, а ключевая ставка – 7,25%, то вклад облагаться налогом не будет. Плюс существует ежегодный лимит доходов, с которого налог не платится. В этом году он составляет 42,5 тысячи рублей, и все, чей доход ниже этой суммы, освобождены от налога.

Владельцы металлических счетов должны будут оплатить 13%, если продали виртуальные драгметаллы дороже, чем купили у банка, и если владели счетом менее трех лет.

Владельцам облигаций, получившим «купонные доходы», также будет необходимо заплатить 13%, напомнил Саськов. Исключение составляют доходы, которые были получены владельцами индивидуальных инвестиционных счетов (физлица). Важным условием является необходимость вносить минимум по 400 тысяч рублей в год в течение 3 лет, указал эксперт.

«Доходы от продажи акций и облигаций остались прежними – 13%, новация тут одна – установлен «потолок» в 5 млн рублей. Если доход от продажи финансовых инструментов его превышает, заплатить придется уже 15% налога с разницы между величиной потолка и полученной суммой», — подчеркнул Саськов.

Также теперь облагаются налогом доходы по облигациям федерального займа (ОФЗ). Льготы продолжают действовать только для доходов от продажи ценных бумаг, если они оказались ниже 3 миллионов рублей, а сами акции были куплены на бирже и находились в собственности более 3 лет.