В Госдуме сообщили об изменениях в системе ЖКХ

Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект, который предусматривает с 1 января 2022 года обязательный переход новостроек на закрытую систему теплоснабжения. Об этом сообщил агентству «Прайм» специалист Госдумы по вопросам ЖКХ, член координационного совета Общемосковской общественной организации «Жилищная солидарность» Виктор Федорук. Однако открытые системы, когда горячая вода в квартиры поступала с ТЭЦ, конденсационной электростанции или общерайонной котельной, еще какое-то время будут существовать, отметил он.

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«Дело в том, что принятые в 2011 году поправки к закону «О теплоснабжении» (ФЗ-190) и так обязывали с 1 января 2013 года подключать жилые многоквартирные новостройки исключительно к закрытым системам горячего водоснабжения. И по тем же нормативам, с 1 января 2022 года открытые системы должны были исчезнуть. Но не сложилось», — сказал эксперт.

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Поменять все отопительное хозяйство страны, даже за девять лет, не представляется возможным, сообщил собеседник агентства. Это обусловлено отсутствием во многих домах помещения для установки необходимого оборудования.

В новом законопроекте предусмотрен также ряд ситуаций, когда переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения невыгоден, отметил Федорук. В частности, когда открытые системы полностью «обеспечивают выполнение нормативов по температуре горячей воды и отсутствию в ней бактерий». В этом случае, менять ничего не требуется, уточнил он.

«Если в доме не будет произведено должного утепления стен, входная группа в подъезд дома не будет плотно закрываться, а щели в окнах окажутся толщиной в палец, то и при любой системе теплоснабжения вы будете отапливать улицу», — пояснил Федорук.

Если не будет отлажена автоматика, которая отвечает за поддержание температуры теплоносителя системы отопления, то придется заплатить лишние деньги, предупредил эксперт.

Согласно нормативам, температура горячей воды в соответствии с СНиП в закрытой системе не должна быть менее 50 градусов, в открытой системе – менее 60 градусов. Верхним порогом является 75 градусов.