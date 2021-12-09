Повышенный спрос: что подорожает к Новому году

К Новому году ряд товаров в России подорожает на 3–7%. В первую очередь это коснется продуктов питания — мяса, рыбы, молочной продукции, яиц, овощей и фруктов, сладостей и алкоголя. Также могут подорожать самые востребованные подарки – парфюмерия, косметика и ювелирные изделия. Такой прогноз сделали специалисты университета «Синергия», пишут «Известия».

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Рост цен связан с повышенным предновогодним спросом, заявила кандидат экономических наук, завкафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина.

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«С точки зрения ценообразования рынок ориентируется на экономические показатели. Ситуация с ростом цен — общемировой тренд. Во многих странах были аномальные погодные условия: засуха, ливни. Потому в 2022–2021 годах был зафиксирован рекордный рост цен на продукты — овощи, мясо и сахар», — указала она.

По словам Чернухиной, в 2022 году цены на продукты в России могут существенно вырасти, поскольку на рынок продовольствия сильно влияют различные факторы, среди которых мировые цены, погода и сокращение урожая. Экономист прогнозирует постепенный рост цен на популярные непродовольственные товары в России. Речь идет о табачных изделиях и алкоголе, при этом их стоимость в 2021 году выросла в среднем на 20%. Также Чернухина ожидает в следующем году роста цен на смартфоны и игровые устройства из-за нехватки комплектующих, в частности, микрочипов, а также проблем с логистикой во всем мире.

В декабре наблюдается резкий спрос на традиционный «набор для оливье», мандарины и сладкие подарки, отметил генеральный директор ООО «Главторг» Карен Налбандян. За несколько дней до Нового года резко поднимаются цены на мясо, птицу, свежие грибы, зелень, то есть на то, что точно купят, указал он.

Стоимость продуктов питания может повыситься на 7–8%, а одежда и обувь до конца 2021 года подорожают на 3–4%, считает основатель и генеральный директор компании XWAY Антон Ларин. Эксперт также прогнозирует повышение цен на электронику, авто и бытовую технику – на 5%. Это обусловлено кризисом полупроводников и дефицитом запчастей, объяснил Ларин.

В 2021 году вырастут цены на импортные товары, в том числе повседневного спроса, уверен кандидат исторических наук, профессор, публицист и член Ассоциации европейских исследований при РАН Виталий Тепикин.

Ларин рекомендует заказывать подарки во время праздников на маркетплейсах, чтобы сэкономить деньги. Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников советует покупать товары долгого хранения (алкоголь, шоколад, икру) заранее, так как ближе к празднику они подорожают.