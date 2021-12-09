Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-3° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
1 час назад

«Робингудизация»: почему россияне выбирают невыгодные вклады

Завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов отметил, что у большинства россиян нет достаточных доходов, чтобы заниматься инвестициями на бирже, поэтому они предпочитают хранить деньги на невыгодных банковских депозитах. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По его словам, статистика, согласно которой россияне открыли 15 миллионов счетов у брокеров, не соответствует действительности. Эксперт, ссылаясь на данные ЦБ, указал на то, что 62% указанных счетов (9,3 миллиона) пустые, на 19% счетов (2,9 миллиона) стоимость активов не превышает 10 тысяч рублей.

Экономист также подчеркнул, что традиционные и менее рискованные вложения выходят на первый план для граждан, хотя и наблюдается рост активности инвестирования в биржевые инструменты.

«Я бы назвал это явление «робингудизацией» внутреннего фондового рынка, подразумевая американского брокера Robinhood, который вовлек в биржевые спекуляции в США примерно 23 миллиона преимущественно молодых граждан, но не сделал ничего, чтобы приобщить их к ценностям долгосрочных сбережений», — отметил Абрамов.

По его словам, доходность среднего портфеля домашнего хозяйства в России за последние 5 лет ниже, чем доходность инвестиций в государственные облигации и в корпоративные облигации первого эшелона.

В Госдуме предложили способ вернуть россиянам советские вклады

Ранее в Банке России предложил создать специальные вклады для малообеспеченных граждан. Как уточнила зампредседателя ЦБ Ольга Полякова, такой депозит у человека может быть только один, его сумма будет ограничена, а процентную ставку привяжут либо к ключевой ставке ЦБ, либо к уровню инфляции. Глава ЦБ Эльвира Нибиуллина заявила, что регулятор рассматривает два варианта, за счет чего коммерческие банки могли бы предоставлять повышенную доходность по новым специальным депозитам для малообеспеченных граждан. В обоих случаях источником для покрытия разницы между рыночной и специальной ставками должна стать прибыль кредитных организаций. По ее мнению, банки могли бы направлять ее напрямую или косвенно, через дивиденды.

Личный счет,Видео,Ольга Полякова,Александр Абрамов,РАНХиГС,Центральный банк России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители