Завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов отметил, что у большинства россиян нет достаточных доходов, чтобы заниматься инвестициями на бирже, поэтому они предпочитают хранить деньги на невыгодных банковских депозитах. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По его словам, статистика, согласно которой россияне открыли 15 миллионов счетов у брокеров, не соответствует действительности. Эксперт, ссылаясь на данные ЦБ, указал на то, что 62% указанных счетов (9,3 миллиона) пустые, на 19% счетов (2,9 миллиона) стоимость активов не превышает 10 тысяч рублей.

Экономист также подчеркнул, что традиционные и менее рискованные вложения выходят на первый план для граждан, хотя и наблюдается рост активности инвестирования в биржевые инструменты.

«Я бы назвал это явление «робингудизацией» внутреннего фондового рынка, подразумевая американского брокера Robinhood, который вовлек в биржевые спекуляции в США примерно 23 миллиона преимущественно молодых граждан, но не сделал ничего, чтобы приобщить их к ценностям долгосрочных сбережений», — отметил Абрамов.

По его словам, доходность среднего портфеля домашнего хозяйства в России за последние 5 лет ниже, чем доходность инвестиций в государственные облигации и в корпоративные облигации первого эшелона.