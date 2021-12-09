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29 минут назад

Раскрыты выплаты пострадавшим при стрельбе в МФЦ

Семьям погибших в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» будет выплачено по миллиону рублей, по 500 тыс. получат пострадавшие в результате нападения. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Раскрыты выплаты пострадавшим при стрельбе в МФЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в московском многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе. В результате погибли два человека, еще трое были ранены, в том числе 10-летняя девочка. Стрелявшего задержал старший лейтенант полиции, инспектор отдела по делам миграции Георгий Домолаев, также находившийся в здании.

Власти Москвы приняли решение о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим в результате нападения.

«Семьям граждан, погибших (умерших) в результате противоправных действий, совершенных в здании многофункционального центра предоставления государственных услуг района Рязанский 7 декабря 2021 года, в размере 1 миллиона рублей (на каждого погибшего (умершего)», - говорится в распоряжении.

Единовременная выплата в размере 500 тыс. рублей будет выплачена пострадавшим и госпитализированным после нападения.

Также госучрежению «Многофункциональные центры предоставления услуг города Москвы» поручено обеспечить ежемесячные выплату на детей «работника указанного учреждения, погибшего при исполнении трудовых обязанностей», до достижения ими 18-летнего возраста, а в случае обучения на очной форме, до 23 лет.

Личный счет,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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