Россия заплатила 70 млн за медаль Игр в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что подготовка к завоеванию одной золотой медали Игр в Токио обходилась РФ в 70 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС .

На этот раз программа подготовки была удлиненной - не четыре года, а пять лет из-за переноса Игр. На подготовку российских атлетов и реализацию всех мероприятий программы ушло 1,4 млрд рублей.