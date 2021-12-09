Россия заплатила 70 млн за медаль Игр в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что подготовка к завоеванию одной золотой медали Игр в Токио обходилась РФ в 70 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Поздняков отметил, что Олимпийское собрание единогласно признало программу подготовки россиян к ОИ в Токио успешной.
На этот раз программа подготовки была удлиненной - не четыре года, а пять лет из-за переноса Игр. На подготовку российских атлетов и реализацию всех мероприятий программы ушло 1,4 млрд рублей.
Среди основных мероприятий Поздняков упомянул подготовку олимпийского резерва к мультиспортивным соревнованиям и антидопинговые мероприятия.
«Учитывая, что наши спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпийских играх, легко посчитать, что стоимость одной медали равняется 20 миллионам рублей, а стоимость золотой медали - 70 миллионам», - подчеркнул Поздняков.