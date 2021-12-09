Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
58 минут назад

Названа цена одной золотой олимпийской медали для России

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что подготовка к завоеванию одной золотой медали Игр в Токио обходилась РФ в 70 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Россия заплатила 70 млн за медаль Игр в Токио
Фото: ТАССТАСС

Поздняков отметил, что Олимпийское собрание единогласно признало программу подготовки россиян к ОИ в Токио успешной.

На этот раз программа подготовки была удлиненной - не четыре года, а пять лет из-за переноса Игр. На подготовку российских атлетов и реализацию всех мероприятий программы ушло 1,4 млрд рублей.

Россия не будет оспаривать серебряную медаль Авериной

Среди основных мероприятий Поздняков упомянул подготовку олимпийского резерва к мультиспортивным соревнованиям и антидопинговые мероприятия.

«Учитывая, что наши спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпийских играх, легко посчитать, что стоимость одной медали равняется 20 миллионам рублей, а стоимость золотой медали - 70 миллионам», - подчеркнул Поздняков.

На Олимпиаде в Токио, проходившей с 23 июля по 8 августа, россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Российская команда заняла пятое место в общем медальном зачете.
Личный счет,Станислав Поздняков,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители