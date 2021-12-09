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1 час назад

Бояков озвучил размер отчислений за спектакли МХАТа

Бывший художественный руководитель МХАТа им. Горького Эдуард Бояков опроверг информацию о том, что получал миллионные авторские отчисления за спектакли. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Бояков озвучил размер отчислений за спектакли МХАТа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее новым гендиректором МХАТ имени Горького был назначен Владимир Кехман. После его прихода постановка «Чудесный грузин» с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой, вызывавшая возмущение у многих театральных деятелей, была перенесена на неопределенный срок — якобы, из-за плохих продаж билетов, а после и вовсе удалена из репертуара.

За отменой спектакля последовало увольнение художественного руководителя театра Эдуарда Боякова — режиссеру пришлось уйти из театра, несмотря на подписанный пятилетний контракт. При этом Кехман анонсировал «жесточайшие сокращения» во МХАТе, отметив, что в театре слишком много управленцев.

По словам Боякова, разговоры о том, что театр обанкротили – «либо глупость, либо ложь».

«В конце 2020 года театр выполнил государственное задание, даже перевыполнил его по всем показателям. Коллективу была выплачена 13-ая зарплата. Кехман много чего говорит голословно. Например, что Бояков, как автор инсценировки и режиссер, получал по миллиону за каждый сыгранный спектакль «Лавр». Это вранье», - заявил он.

Он подчеркнул, что авторские отчисления составляли меньше ста тысяч и были меньше чем у других режиссеров и драматургов, с которыми театр заключал контракты.

Личный счет,Эдуард Бояков,Владимир Кехман,Комсомольская правда,
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