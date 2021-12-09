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49 минут назад

Россиянам повысят пенсии в декабре

Пенсионеры смогут получить проиндексированную на 5,9% пенсию уже в декабре, сообщает SM-News.

Россиянам повысят пенсии в декабре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 1 января 2022 года страховые пенсионные выплаты проиндексируют на 5,9%. При этом из-за новогодних праздников изменится график выплат. Тем гражданам, которые обычно получают пенсии с 1 по 9 число, январская пенсия поступит 26-30 декабря текущего года.

Пенсию можно получить на «Почте России», через банк или с доставкой на дом.

В 2022 году в России запланировано сразу несколько этапов повышения пенсий. 1 апреля повысят социальную часть пенсии, индексация составит 7,7%.

Кроме того, с 1 октября ожидается увеличение выплат военным пенсионерам, а также экс-сотрудникам силовых структур. Сумма индексации пенсий этой категории граждан достигнет 4,3%.

Личный счет,Почта России,
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