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57 минут назад

«Мертвый крест» для рубля: что будет с накоплениями россиян

Аналитики Промсвязьбанка считают, что в ближайшее время рубль укрепится к доллару и накоплениях россиян вырастут благодаря тому, что на графике соотношения двух валют образовался «мертвый крест». Об этом сообщает «Прайм».

«Мертвый крест» появляется на графике, когда скользящая средняя функция с меньшим периодом пересекает скользящую среднюю с большим периодом сверху вниз, и обе линии стремятся вниз. Мертвый крест означает, что на графике сформировался нисходящий тренд.

Аналитики отметили, что ранее на торгах российская валюта смогла окрепнуть, приблизившись к отметке в 73,5 рубля за доллар.

По словам экспертов, рубль укрепляется к американской валюте на фоне итогов недавней встречи глав России и США: результаты переговоров были умеренно позитивными.

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Поддержку национальной валюте также оказали растущие цены на нефть Brent - они поднялись выше 76 долларов за баррель. При этом негативным фактором остаются опасения на отечественном фондовом рынке, вызванные распространением омикрон-штамма в Европе.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин ранее рассказал, что «страшилки» о неблагоприятном для рубля декабре могут оказаться реальностью, так как последний месяц года - исторически худший для отечественной валюты.

Дополнительным негативом для всех рынков Бабин назвал будущие решения Федеральной резервной системы (ФРС) США: из-за высокой инфляции американский регулятор может ускоренно свернуть монетарные стимулы.

В то же время, по мнению финансиста, несмотря на все риски, доллар вряд ли достигнет 85 рублей к 2022 году.

Вице-президент «Ренессанс Кредит» по развитию банковских продуктов Виктор Касьянов прогнозировал взлет рубля к Новому году. По его мнению, если геополитическая напряженность не усилится, национальная валюта сможет укрепиться до 71-72 рубля за доллар.

Личный счет,Видео,Виктор Касьянов,Дмитрий Бабин,Промсвязьбанк,ФРС,
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