Цены на сотовую связь выросли впервые за год

В ноябре абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в России выросла на 2,4% в сравнении с показателем октября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Также в ноябре увеличился средний размер тарифа на услуги сотовой связи в ноябре – до 391,6 рубля, это на 1,6% выше уровня октября.

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До ноября тарифы на услуги мобильной связи в этом году не повышались более чем на 0,34% за месяц, причем в некоторые периоды наблюдалось снижение. Последнее повышение больше 1% (сразу на 3,7%) было зафиксировано в мае 2020 года, когда цены с января по май подскочили более чем на 10%, с 344,2 до 384,2 рубля.

Подорожание в начале прошлого года привело к тому, что в среднем за 11 месяцев 2021 года размер тарифа на услуги сотовой связи в России на 2,6% превысил такой же показатель 2020 года.

Повышение платы обусловлено разгоном инфляции в России, которая достигла по итогам ноября 8,4% годовых, что более чем вдвое превышает цель Банка России по росту цен. В начале 2021 года эксперты Content Review предупреждали, что рост цен на сотовую связь достигнет 15–16%. Однако этого не произошло.

По словам представителей «Т2 РТК Холдинга» и «ВымпелКома» одним из факторов, сдерживающих рост цен на рынке, является высокая конкуренция. Вместе с тем представитель пресс-службы «Т2 РТК Холдинга» отмечает необходимость разделять две категории — объем потребления и цену за единицу услуги.

«Если первый постоянно растет, то стоимость единицы услуги стабильно снижается. По этой причине показатель ARPU (средний счет одного абонента в месяц) на российском рынке почти не меняется на протяжении почти десяти лет», — указал он.

Еще одним фактором сдерживания роста тарифов может быть международный роуминг, который до сих пор не восстановился, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.