Как банки обманывают с кредитными ставками

Для привлечения внимания клиентов банки часто рекламируют самые низкие процентные ставки, например, 5–6%, однако при посещении кредитной организации выясняется, что деньги дают только под 10% и более. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

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Как отмечается, в таких ситуациях клиентам сообщают условия очень быстро или слишком мелким шрифтом, чтобы они не смогли их прочитать. Кроме того, полная стоимость кредита (ПСК) может стать выше из-за комиссионных, страховых, юридических и других дополнительных услуг. Часто недобросовестные банки и микрофинансовые организации заранее напротив них проставляют галочки, что означает согласие с условиями.

В Центробанке заявили, что в настоящее время ведется работа над законопроектом, по которому кредитора обяжут включать в ПСК все расходы заемщика вместе с оплатой дополнительных услуг и рассчитывать клиенту полную стоимость кредита без них. Согласно другой предложенной ЦБ поправке, банкам будет необходимо указывать в рекламе реальную ПСК, рассчитанную по новым правилам.

К настоящему моменту в России уже приняли закон, который запрещает с 30 декабря 2021 года ставить одобряющие галочки напротив дополнительных услуг в заявлениях на кредит и кредитных договорах. Кроме того, россияне смогут в течение 14 календарных дней после заключения договора отказаться от любой приобретенной допуслуги.