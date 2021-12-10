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24 минуты назад

Экономист предупредил об уничтожении сбережений россиян

Россияне могут лишиться в 2022 году своих сбережений. Деньги на счетах могут просто сгореть, так как многие банки рискуют лишиться лицензий. Об этом заявил российский экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин, передает PRIMPRESS.

Россиян предупредили об уничтожении сбережений
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он отметил, что уже с нового года, то есть после 1 января 2022 года, многих россиян ждет ситуация полного финансового краха. По словам эксперта, под угрозой находятся те, кто хранят свои денежные средства в ненадежных банках.

Делягин предупредил, что в следующем году многие финансовые учреждения не только лишатся лицензии, но и разорятся и станут банкротами. Экономист рекомендует перевести накопления в крупные банки. Речь идет о компаниях из топ-20. Только такой подход является гарантией того, что деньги не сгорят, подчеркнул Делягин.

«Деньги обесценятся»: россиянам дали совет по сбережениям

Он также не советует хранить на счетах более 1,4 млн рублей. Экономист объяснил это тем, что законом предусматривается защита граждан от банкротства банка, но максимальная сумма страхового возмещения составляет как раз 1,4 млн. При большей сумме оставшаяся часть денег сгорит, подытожил Делягин.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, ссылаясь на данные ЦБ, заявил, что по итогам октября валютные сбережения россиян превысили уровень на начало пандемии коронавируса и составили 95,2 млрд долларов. Сбережения граждан на валютных счетах в октябре выросли на 1,1% и достигли максимального уровня с января 2020 года. Тогда россияне хранили в банках 96,1 млрд долларов.
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