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48 минут назад

Россияне массово приготовились к девальвации

Россияне ждут, что после новогодних каникул доллар будет стоить выше 80 рублей, а евро – больше 92 рублей, выяснил Исследовательский центр портала Superjob.ru.

Россияне массово приготовились к девальвации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В опросе сервиса приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Респонденты считают, что после новогодних каникул курс доллара поднимется до 81,6 рубля, евро — до 92,3 руб.

Курс доллара сегодня отслеживают около четверти россиян, курс евро — всего 17%. Мужчины интересуются новостями с валютной биржи активнее женщин.

Россияне до 34 лет заинтересованы сильнее тех, кто старше. Респонденты с доходом выше среднего следят за котировками чаще тех, кто зарабатывает меньше.

На Московской бирже 10 декабря на открытии торгов курс доллара к рублю составил 73,66 рубля. Курс евро - 83,27 рубля, пишет ТАСС https://tass.ru/ekonomika/13164969

По данным Банка России, реальный эффективный курс рубля к доллару в ноябре снизился на 1,4% по сравнению с октябрем, а с начала года - на 0,8%. Курс рубля к евро в ноябре вырос на 0,2% к октябрю и на 3,3% снизился с начала года. В годовом выражении за январь - ноябрь 2021 года реальный эффективный курс рубля снизился на 2,3%, пишет ТАСС.

Личный счет,Московская биржа,ИТАР-ТАСС,
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