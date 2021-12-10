Россияне массово приготовились к девальвации

Россияне ждут, что после новогодних каникул доллар будет стоить выше 80 рублей, а евро – больше 92 рублей, выяснил Исследовательский центр портала Superjob.ru.

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В опросе сервиса приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Респонденты считают, что после новогодних каникул курс доллара поднимется до 81,6 рубля, евро — до 92,3 руб.

Курс доллара сегодня отслеживают около четверти россиян, курс евро — всего 17%. Мужчины интересуются новостями с валютной биржи активнее женщин.

Россияне до 34 лет заинтересованы сильнее тех, кто старше. Респонденты с доходом выше среднего следят за котировками чаще тех, кто зарабатывает меньше.

На Московской бирже 10 декабря на открытии торгов курс доллара к рублю составил 73,66 рубля. Курс евро - 83,27 рубля, пишет ТАСС https://tass.ru/ekonomika/13164969