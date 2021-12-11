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1 час назад

В России перед Новым годом подорожало шампанское

Цена шампанского (игристого вина) в преддверии новогодних праздников выросла на 14 процентов в несетевой рознице, в сетевой — на 5 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов индустрии.

По информации компании «Эвотор», средняя цена бутылки шампанского в ноябре 2021 года составила 317 рублей. В Москве средняя напиток можно купить в среднем за 491 рубль, в Санкт-Петербурге — 422 рубля. В Якутии оно стоит 546 рублей, в Красноярском крае в среднем 321 рубль, в Краснодарском крае — 315 рублей, в Калининградской области — 281 рубль, в Нижегородской области — 260 рублей, в Челябинской области — 239 рублей, в Чувашии — 203 рубля, уточнили в компании.

При этом перед праздниками игристое вино не обязательно резко дорожает. Например, в 2020 году средняя цена шампанского в ноябре и декабре не менялась, подчеркнули специалисты.

«Что касается цены, то мы фиксируем незначительное повышение в размере 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — отметил представитель торговой сети «Ашан».

Ранее Роскачество провело исследование, в ходе которого выявило лучшее шампанское. Лучшим игристым, произведенным по классической технологии, стало выдержанное экстра-брют белое «Аристов. Кюве Александр Блан де Нуар» (место происхождения — «Южный берег Тамани»).

Личный счет,Видео,Ашан,
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