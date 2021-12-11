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33 минуты назад

В ОНФ предупредили о новой схеме мошенничества со счетами

Новая мошенническая схема подразумевает, что жертвы сами звонят в фальшивый колл-центр и раскрывают данные, с помощью которых злоумышленники выводят с их счетов деньги, сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со счетами
Фото: ТАССТАСС

Ранее такой способ применяли в основном «раздолжнители», лже-юристы и медцентры. По словам Лазаревой, ежегодно жертвами мошенников становятся десятки тысяч россиян, передает РИА «Новости».

«Поэтому в последний год, действительно, все чаще стали появляться сообщения пострадавших от более простой схемы, которая не предполагает физического взаимодействия: люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему. После чего связываются с колл-центром и уже в разговоре с оператором сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета, или устанавливают вредоносное ПО на свои телефоны или компьютеры», – рассказала Лазарева.

Она объяснила, что мошенники усовершенствовали свою схему и используют методы социальной инженерии, учитывая психологию человека: люди больше доверяют тем, кому звонят сами. Таким образом, жертва думает, что инструкции от оператора помогут решить проблему, и у нее не возникает сомнений и подозрений при получении рассылки. Поэтому, поясняет Лазарева, человек звонит сам, и мошенникам требуется меньше усилий, чтобы втереться в доверие.

Кроме того, такой способ дешевле «холодного» обзвона, а чистая прибыль от него значительно выше, подчеркнула Лазарева.

«На наш взгляд, для предотвращения преступлений с использованием этой схемы почтовые сервисы могли бы перенастроить работу своих спам-фильтров на основе анализа ключевых слов, используемых в таких рассылках», – сказала эксперт.

Она пояснила, что такой способ не избавит от проблемы полностью, но поможет значительно сократить количество пострадавших от действий мошенников.

Ранее стало известно, что в России появился новый вид «пенсионного» мошенничества.

Личный счет,РИА Новости,
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