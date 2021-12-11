Эксперт рассказал, как смартфоны крадут деньги владельцев

Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова рассказала, какими способами смартфон может украсть деньги своего владельца. Об этом пишет «Прайм».

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Самым распространенным способом является кража через зараженные приложения. Вирус передает платежные данные злоумышленнику, и тот снимет деньги с банковской карты.

Также гаджет может вывести поверх оригинального платежного окна фальшивый перекрывающий слой. В этом случае жертва вводит банковские реквизиты в поддельный банк, а не в официальное приложение.

Михайлова отметила, что даже изначально чистое официального приложение из магазина позднее может быть заражено. Чтобы этого избежать, обновления должны быть только из официальных источников.

Помимо этого, специалист рекомендовала с опаской относиться к запросу приложениями на использование «Специальных возможностей», которые позволяют приложению взаимодействовать с ним от лица пользователя. Это может привести к атакам Cloak and Dagger, Clickjackin, а также загрузке банковских троянов.

Эксперт также обратила внимание на подписку номера на платные сервисы, так как если приложение имеет доступ к отправке вызовов или смс, оно может подписать пользователя на платную услугу.