Эксперт рассказал, как смартфоны крадут деньги владельцев

Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова рассказала, какими способами смартфон может украсть деньги своего владельца. Об этом пишет «Прайм».
Самым распространенным способом является кража через зараженные приложения. Вирус передает платежные данные злоумышленнику, и тот снимет деньги с банковской карты.
Также гаджет может вывести поверх оригинального платежного окна фальшивый перекрывающий слой. В этом случае жертва вводит банковские реквизиты в поддельный банк, а не в официальное приложение.
Михайлова отметила, что даже изначально чистое официального приложение из магазина позднее может быть заражено. Чтобы этого избежать, обновления должны быть только из официальных источников.
Помимо этого, специалист рекомендовала с опаской относиться к запросу приложениями на использование «Специальных возможностей», которые позволяют приложению взаимодействовать с ним от лица пользователя. Это может привести к атакам Cloak and Dagger, Clickjackin, а также загрузке банковских троянов.
Эксперт также обратила внимание на подписку номера на платные сервисы, так как если приложение имеет доступ к отправке вызовов или смс, оно может подписать пользователя на платную услугу.
Михайлова призвала использовать доступные антивирусные программы и не давать лишние нелогичные разрешения приложениям.