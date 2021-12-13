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1 час назад

В Госдуме рассказали, сколько недоплатили пенсионерам из-за недостаточной индексации

С 2015 года правительство России недоплатило каждому пенсионеру порядка 90 000 рублей из-за неправильной индексации. Об этом URA.ru рассказал депутат Госдумы Олег Смолин. По его словам, такая сумма накопилась из-за разницы между реальными уровнями инфляции и индексации. Смолин уточнил, что шесть лет назад реальный рост потребительских цен составлял около 13%, а пенсионерам увеличили выплаты только на 4%.

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин напомнил, что, согласно закону, пенсии должны ежегодно индексировать в соответствии с темпами инфляции. По его словам, в 2015 году инфляция составила 12,7%. При этом правительство приняло специальное решение об индексации пенсий на 4% с 2016 года.

«Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял пенсионер при средней пенсии за счёт того, что ему недоплачивали 9% все эти годы. Так вот результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей», — сказал депутат.

С такой оценкой согласился и первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Он уточнил, что «пенсионеры потеряли эти деньги», и добавил, что в России «неадекватные пенсии».

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«Вот в лаборатории академии при президенте РФ считают, что реальный прожиточный минимум 32 000, а пенсии при этом 12 000–14 000», — сказал депутат.

7 декабря Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022–2024 годы. В законе заложена индексация пенсий в 2022 году в размере 7,7%. МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей.
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