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28 минут назад

Россиян предупредили о санкциях при накоплении пенсии

Эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал, когда при накопительном страховании жизни (НСЖ) и негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) могут быть санкции, передают РИА «Новости».

Россиян предупредили о санкциях при накоплении пенсии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Во-первых, при НСЖ штраф и расторжение договора без возврата внесенных средств грозит при нарушении графика взносов. Размер и периодичность взносов всегда прописаны в договорах.

При НПО клиент может приостановить уплату взносов, а затем возобновить ее по своему усмотрению. В этом случае штрафы меньше, и как правило, касаются дополнительных условий: софинансирования со стороны работодателя или предоставления дополнительной страховки.

Также Биезбардис советует обращать внимание на условия досрочного расторжения договора. Компании НСЖ часто не даю возможность получить выкупные суммы в первые три года, а если и предоставляют такую опцию, то в размере 30-80% от внесенных средств. В случае с НПО выкупные суммы в первые три года обычно составляют 80-100% от внесенных средств.

Стоит учесть и степень защиты средств в случае банкротства или отзыва лицензии пенсионного фонда или страховой компании. Так, если у страховщика отзовут лицензию, для возврата накоплений придется ждать окончания процедуры банкротства. И нет гарантии, что в итоге будут возвращены все внесенные деньги. В случае с НПО для обеспечения выполнения обязательств фонд специально создает страховой резерв.

Личный счет,НПФ "Будущее",РИА Новости,
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