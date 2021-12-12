Россиян предупредили о санкциях при накоплении пенсии

Эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал, когда при накопительном страховании жизни (НСЖ) и негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) могут быть санкции, передают РИА «Новости».

Во-первых, при НСЖ штраф и расторжение договора без возврата внесенных средств грозит при нарушении графика взносов. Размер и периодичность взносов всегда прописаны в договорах.

При НПО клиент может приостановить уплату взносов, а затем возобновить ее по своему усмотрению. В этом случае штрафы меньше, и как правило, касаются дополнительных условий: софинансирования со стороны работодателя или предоставления дополнительной страховки.

Также Биезбардис советует обращать внимание на условия досрочного расторжения договора. Компании НСЖ часто не даю возможность получить выкупные суммы в первые три года, а если и предоставляют такую опцию, то в размере 30-80% от внесенных средств. В случае с НПО выкупные суммы в первые три года обычно составляют 80-100% от внесенных средств.