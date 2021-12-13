Россиянам спишут 2 млрд рублей долгов

Суммарный долг россиян, который подлежит списанию в рамках внесудебного банкротства, превысил 2 млрд рублей. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Также отмечается, что с сентября 2020 года число одобренных заявлений на внесудебное банкротство растет и достигло почти 6 тысяч.

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По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, в стране зафиксирован рост доли возбужденных процедур к поданным заявлениям до 54% в ноябре 2021 года против 30% годом ранее. Динамика обусловлена по большей части сокращением количества отказов, отметил он. В «Федресурсе» заявили, что в завершенных процедурах средняя сумма долга достигает 351,4 тысячи рублей.

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Напомним, что в России институт внесудебного банкротства граждан действует с сентября 2020 года. Новая процедура избавления от долгов является бесплатной. Воспользоваться ей могут граждане с долгом 50–500 тысяч рублей, а также с завершенным исполнительным производством, доказывающим отсутствие у заемщика возможности погашать долг.

Число банкротств в рамках внесудебной схемы остается довольно низким из-за того, что граждан мало информируют о новом механизме избавления от долгов, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

«Сейчас задолженность перед финорганизациями в пределах от 50 до 500 тысяч рублей есть порядка у 42% заемщиков», — подчеркнул эксперт.

В настоящее время просрочка по кредиту (+90 дней) в диапазоне от 50 тысяч до полумиллиона рублей есть почти у 5 млн граждан на сумму 1,16 трлн рублей, свидетельствуют данные ОКБ. В 2020 году показатели были на уровне 4,7 млн и 1,07 трлн соответственно.

Рост неплатежей в 2021 году связан с финансовыми трудностями граждан, заявил управляющий директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель.

Эльман Мехтиев прогнозирует рекордный рост «личных» дефолтов в ближайшие несколько лет. Однако, по его словам, при благоприятной экономической ситуации потенциал рынка банкротств через несколько лет может исчерпать себя и ежегодное количество таких случаев составит 150–200 тысяч, включая классическую и упрощенную схемы.