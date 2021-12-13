Порядок получения субсидий на ЖКУ предложили изменить

Минтруд подготовил проект постановления, который упрощает порядок получения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В настоящее время он проходит общественное обсуждение.

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Проект предлагает исключить требование о предоставлении гражданами документов или их копий, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц.

Кроме того, процедуру продления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предлагается упростить. Теперь уполномоченный орган по истечении 6 месяцев с даты принятия решения о предоставлении субсидии может решить ее продлить на основании информации, полученной через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Проект постановления утверждает примерный перечень доходов, которые учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина при предоставлении субсидии на оплату жилого помещения, соответствующие источники и способы их получения уполномоченными органами.

Напомним, что с 1 января 2022 года вступает в силу закон, который запрещает предоставлять субсидии гражданам для компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, если у них есть подтвержденная судебным решением непогашенная задолженность по оплате услуг ЖКХ за три последних года.