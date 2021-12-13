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26 минут назад

У 43% россиян нет никаких сбережений

Только 7% россиян заявили, что смогли бы прожить за счет имеющихся накоплений больше года. У 43% граждан отсутствуют сбережения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

У 43% россиян нет никаких сбережений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

13% респондентов заявили, что в случае потери дохода на своих накоплениях могли бы прожить меньше месяца, 18% — от одного до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года, 7% — больше года.

Респонденты были разделены на три группы по уровню дохода: до 50 тысяч рублей, от 50 тысяч до 70 тысяч рублей и от 80 тысяч рублей. Наибольшая доля тех, у кого нет сбережений, оказалась среди респондентов с доходом менее 50 тысяч рублей. В 2020 и 2019 годах не имели сбережений 40% опрошенных россиян, в 2008 году — 28%.

Не ведут учет доходов и расходов 35% участников опроса, что превышает на 6% показатель 2019 года, и на 2% — 2020 года. 53% респондентов сообщили, что ведут примерный учет, 12% — детальный учет доходов и расходов.

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Также сообщается, что 34% россиян не планируют свои будущие доходы и траты, что превышает на 13% показатель 2019 года. Наибольшая доля тех, кто отвечал отрицательно на этот вопрос, — среди граждан, которые ежемесячно получают менее 50 тысяч рублей. 38% граждан планируют доходы и расходы на срок менее полугода, 17% — на 6 месяцев-год. Лишь 11% респондентов их планируют на срок больше года. Самая большая доля таких граждан наблюдается среди тех, кто получает свыше 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, ссылаясь на данные ЦБ, заявил, что по итогам октября валютные сбережения россиян превысили уровень на начало пандемии коронавируса и составили 95,2 млрд долларов. Сбережения граждан на валютных счетах в октябре выросли на 1,1% и достигли максимального уровня с января 2020 года. Тогда россияне хранили в банках 96,1 млрд долларов.
Личный счет,Максим Осадчий,Банк Корпоративного Финансирования,Центральный банк России,РБК,
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