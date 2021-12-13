Жители четырех регионов обогнали москвичей по зарплатам

Только у трети работающих в Москве граждан уровень доходов соответствует среднему (100 тыс. рублей) по столице или превышает его. По доле работников с зарплатой от 100 тысяч рублей Москву обгоняют северные регионы. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Росстата.

В целом по России зарплату от 100 000 рублей и выше до вычета налогов выплачивают каждому десятому работнику.

«По доле работников с зарплатой от 100 000 рублей Москва вовсе не лидер: ее обгоняет Чукотка, где 47% всех работников зарабатывают больше этой суммы, а также ЯНАО, Ненецкий автономный округ и Магаданская область», — сообщает Forbes.

Как выяснили аналитики, зарплаты выше 100 тысяч в большинстве регионов являются редкостью. В Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Мордовии и Чечне зарплаты 99% работников не достигают московского уровня.

Лидеры по доле высокооплачиваемых работников — табачные производители. Согласно данным Росстата, половине их работников платят более 100 тысяч рублей.

«Табачный рынок почти на 100% состоит из транснациональных корпораций — Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American Tobacco Russia, Imperial Brands, — что обязывает поддерживать зарплаты на уровне общемировых для топ- и мидл-менеджмента», — указала директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина.

Второе место по доле работников с зарплатами выше средней по Москве занимает добыча полезных ископаемых: более 100 тысяч рублей получают 30% работников. На Ямале, где в добыче работает 78 000 человек и зарегистрированы подразделения «Газпрома», «Газпромнефти» и «Новатэка», а также «Ямал-СПГ» и другие предприятия, доходы 66% сотрудников превышают средний уровень Москвы. У 53% россиян, работающих в добыче в Якутии, зарплата выше московской.

Кабардино-Балкария стала лидером по доле высокооплачиваемых работников добычи. Напомним, что там добывают камень, песок и гипс. Зарплаты 68% всех занятых превышают среднюю московскую.

Третье место по доле высокооплачиваемых работников заняли финансы и страхование, а четвертое — отрасль информации и связи, к которой относятся IT- и телеком-компании. Там зарплату в размере 100 000 рублей и более платят 29% и 28% сотрудников соответственно, и большинство из них являются москвичами.

На пятой строчке отраслей с самой большой долей высокооплачиваемых работников – рыболовство и рыбоводство, где у 25% российских работников зарплата выше среднемосковской. Примечательно, что почти никто из этих людей не трудится в Москве. Пятая часть всех занятых в этой отрасли работает на Камчатке, из них 37% получают свыше 100 тысяч рублей в месяц. В данном регионе большая доля тех, кто добывает рыбу. Еще 17% всех занятых в рыбном промысле трудятся в Приморье — зарплата 34% из них выше средней по Москве. Свыше 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают также около трети работников рыбных предприятий Ненецкого автономного округа, Мурманской и Магаданской областей.