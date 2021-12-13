Деньги упадут на карту: как вернуть украденное мошенниками

Эксперты, опрошенные РБК, рассказали, что вернуть деньги, украденные через интернет-магазин, можно достаточно легко: для этого достаточно подать заявление в свой банк. Иногда магазин может пойти на встречу и перечислить средства обратно на карту даже без обращения в банк.

Собеседники РБК рассказали, что чаще всего деньги крадут через интернет-магазины, которые не используют технологию 3D Secure (когда владельцу карту приходит СМС с кодом, который необходимо ввести на сайте для подтверждения оплаты).

Если ваша карта была скомпрометирована - к примеру, оказалась в слитой базе или вы сами ввели ее данные на фишинговом сайте - мошенники могут тратить с нее деньги в интернет-магазинах, не использующих 3D Secure.

Как объяснили в Промсвязьбанке, вернуть эти деньги можно «в рамках правил, установленных платежными системами».

«По несанкционированным транзакциям, проведенным без использования 3D Secure, ответственность возлагается на того участника в цепочке расчетов, кто не использует данный сервис», - рассказали в банке.

Банк-владелец карты, с которой совершили покупку мошенники, имеет право запустить процедуру возврата оспариваемых средств - чарджбэк, отметил глава департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

Для запуска процедуры клиент должен подать заявление в свой банк на оспаривание мошеннической операции, заявив, что не совершал покупку и не распознает ее. Главное - сделать это не позднее чем через 120 дней с даты совершения транзакции. Деньги вернутся на ту же карту.

Источник РБК на рынке онлайн-торговли заявил, что нередко банки сами идут навстречу и возвращают платеж, если заказ еще не успели отправить.

«Но если вместе с картой злоумышленник получил доступ к телефону и смог подтвердить платеж с помощью двухфакторной авторизации, опротестовать такие операции и вернуть средства практически невозможно», - подчеркнул собеседник издания.

Ранее эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал о способах защитить карты от мошенников. В частности, он посоветовал не расплачиваться на незнакомых сайтах.

Эксперт отмечал, что сейчас существует множество сайтов-подделок, где под видом оплаты покупки деньги переводятся мошенникам. Такие сайты внешне очень похожи на порталы официальных интернет-магазинов.