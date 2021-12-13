Деньги спишут за секунды: над россиянами нависла угроза

Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала о новой схеме кражи денег у россиян: люди получают по электронной почте «важные» письма, сами перезванивают по указанным в них номерам и сами сообщают мошенникам данные своих карт. Как отмечает DEITA.RU, деньги в таких случаях уходят со счета «за секунды».

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В беседе с РИА Новости Лазарева рассказала, что мошенники рассылают россиянам письма с «предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему» - к примеру, избавиться от дорогостоящих подписок или увеличить размер пособия.

В этих письмах они оставляют номер фальшивого колл-центра, по которому должна позвонить жертва. Во время телефонного разговора жертвы нередко сами раскрывают данные, позволяющие похитить их деньги.

Человека, который позвонил сам, обычно не приходится долго в чем-либо убеждать - «именно такой уровень доверчивости и нужен мошеннику».

По словам Лазаревой, бороться с этим типом мошенничества могут почтовые сервисы: в их силах перенастроить работу своих спам-фильтров на основе анализа ключевых слов, используемых мошенниками.

Эксперты проекта «За права заемщиков» ранее подготовили законопроект, дающий пенсионерам право добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов по банковским картам. В случае отказа пенсионер сможет пользоваться только функциями снятия наличных и оплаты в стационарных магазинах, а также будет получать входящие переводы.