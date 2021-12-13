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48 минут назад

Деньги спишут за секунды: над россиянами нависла угроза

Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала о новой схеме кражи денег у россиян: люди получают по электронной почте «важные» письма, сами перезванивают по указанным в них номерам и сами сообщают мошенникам данные своих карт. Как отмечает DEITA.RU, деньги в таких случаях уходят со счета «за секунды».

Деньги спишут за секунды: над россиянами нависла угроза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с РИА Новости Лазарева рассказала, что мошенники рассылают россиянам письма с «предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему» - к примеру, избавиться от дорогостоящих подписок или увеличить размер пособия.

В этих письмах они оставляют номер фальшивого колл-центра, по которому должна позвонить жертва. Во время телефонного разговора жертвы нередко сами раскрывают данные, позволяющие похитить их деньги.

Человека, который позвонил сам, обычно не приходится долго в чем-либо убеждать - «именно такой уровень доверчивости и нужен мошеннику».

По словам Лазаревой, бороться с этим типом мошенничества могут почтовые сервисы: в их силах перенастроить работу своих спам-фильтров на основе анализа ключевых слов, используемых мошенниками.

Эксперты проекта «За права заемщиков» ранее подготовили законопроект, дающий пенсионерам право добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов по банковским картам. В случае отказа пенсионер сможет пользоваться только функциями снятия наличных и оплаты в стационарных магазинах, а также будет получать входящие переводы.

По мнению авторов инициативы, это позволит снизить количество мошеннических операций. Они подсчитали, что 60 процентов случаев кражи денег с карт касаются людей 50-80 лет. В Центробанке рассказывали, что в разгар пандемии банковские мошенники начали звонить россиянам на 300 процентов чаще.

Личный счет,Центральный банк России,РИА "Дейта",РИА Новости,
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