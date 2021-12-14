При оформлении кредита изменят важную составляющую

Российские граждане смогут самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении банковского кредита, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления кабмина РФ.
Согласно инициативе Федеральной антимонопольной службе, банки будут обязаны предоставлять заемщикам информацию о страховых компаниях, которые подходят для заключения договора кредитования. Помимо права на выбор страховой компании, россияне смогут ее менять без ухудшения условий по займу.
Кредитные организации не смогут устанавливать ставку ниже или предлагать другие преимущества для заемщика при покупке полиса у конкретной страховой компании. Чтобы банк одобрил выбранную страховую компанию, она должна иметь определенный рейтинг в одном из российских агентств — «Эксперт РА», АКРА, НРА или НКР.
Такая система значительно облегчит гражданам выбор организации для покупки полиса и обеспечит баланс интересов участников, уверены в ФАС. Новые правила распространятся также на договоры коллективного страхования. Речь идет, например, о покрытии рисков утраты трудоспособности, потери источника дохода, мошенничества и т.д. Отдельные условия по допуску банки смогут составлять только для страховщиков, не имеющих нужного рейтинга. Обновленные правила скоро будут направлены на межведомственное согласование.