При оформлении кредита изменят важную составляющую

Российские граждане смогут самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении банковского кредита, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления кабмина РФ.

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Согласно инициативе Федеральной антимонопольной службе, банки будут обязаны предоставлять заемщикам информацию о страховых компаниях, которые подходят для заключения договора кредитования. Помимо права на выбор страховой компании, россияне смогут ее менять без ухудшения условий по займу.

Кредитные организации не смогут устанавливать ставку ниже или предлагать другие преимущества для заемщика при покупке полиса у конкретной страховой компании. Чтобы банк одобрил выбранную страховую компанию, она должна иметь определенный рейтинг в одном из российских агентств — «Эксперт РА», АКРА, НРА или НКР.