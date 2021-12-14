По 5 000: часть пенсионеров получит разовую выплату в 2022 году

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова рассказала, что пенсионеры, не получившие единовременную выплату в 2017 году, смогут воспользоваться деньгами в 2022-м. Об этом сообщает DEITA.RU.

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В 2016 году российский власти распорядились выделить пенсионерам разовую выплату в 5 тыс. рублей - ею заменили вторую волну индексации пенсий. Мера коснулась около 44 млн получателей страховых пенсий (в том числе работающих пенсионеров) и получателей выплат по потере кормильца, по инвалидности и социальных пенсий.

Выплачивали их по отдельному графику: частично - вместе с пенсиями за январь 2017 года, частично - чуть позже в том же месяце. Заполнять какие-либо заявления для получения выплаты не требовалось.

Симакова заявила, что некоторые пенсионеры и члены льготных категорий по разным причинам не получили разовые выплаты пять лет назад. В связи с этим власти решили дать им возможность забрать эти деньги в 2022 году. Для получения средств необходимо обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР).