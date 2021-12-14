Названа стоимость новогодних туров в популярный регион Турции

Эксперты туриндустрии обозначили оптимальную стоимость туров в Каппадокию — регион, который считается одним из самых популярных в Турции среди любителей активного отдыха. Лучшие цены на декабрь и новогодние праздники появились на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, PEGAS Touristik предлагает путевку с заездом 21 декабря на семь ночей за 22,2 тыс. рублей с человека. В сумму входят авиаперелеты, проживание с завтраками, а также трансфер и экскурсии. А за 27,9 тыс. рублей можно отправиться в путешествие, которое предлагает «Интурист» с вылетом 20 декабря. Стоимость включает экскурсии по Каппадокии и Стамбулу, размещение в трехзвездочной гостинице и билеты на самолет.

Однако туроператоры уточняют, что путевки на Новый год выйдут значительно дороже — цены на турпакет «Золотое кольцо Турции» от PEGAS Touristik начинаются от 43,5 тыс. рублей. Зато уже после праздников стоимость этой путевки понизится до 30 тыс. рублей.

Подобное предложение есть у «Интуриста» — купить тур на семь ночей с 27 декабря можно за 41,7 тыс. рублей. В январе пакет будет стоить 25 тыс.

Ранее в декабре аналитики сервисов «Тинькофф путешествия» и Travelata.ru заявили о резком подорожании отдыха в Турции на Новый год.