Названа стоимость новогодних туров в популярный регион Турции

Эксперты туриндустрии обозначили оптимальную стоимость туров в Каппадокию — регион, который считается одним из самых популярных в Турции среди любителей активного отдыха. Лучшие цены на декабрь и новогодние праздники появились на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, PEGAS Touristik предлагает путевку с заездом 21 декабря на семь ночей за 22,2 тыс. рублей с человека. В сумму входят авиаперелеты, проживание с завтраками, а также трансфер и экскурсии. А за 27,9 тыс. рублей можно отправиться в путешествие, которое предлагает «Интурист» с вылетом 20 декабря. Стоимость включает экскурсии по Каппадокии и Стамбулу, размещение в трехзвездочной гостинице и билеты на самолет.
Однако туроператоры уточняют, что путевки на Новый год выйдут значительно дороже — цены на турпакет «Золотое кольцо Турции» от PEGAS Touristik начинаются от 43,5 тыс. рублей. Зато уже после праздников стоимость этой путевки понизится до 30 тыс. рублей.
Подобное предложение есть у «Интуриста» — купить тур на семь ночей с 27 декабря можно за 41,7 тыс. рублей. В январе пакет будет стоить 25 тыс.
Ранее в декабре аналитики сервисов «Тинькофф путешествия» и Travelata.ru заявили о резком подорожании отдыха в Турции на Новый год.
«Средний чек на туры в Турцию на двоих на новогодние праздники 2021-2022 годов (89,5 тыс. рублей) вырос на 30 процентов по сравнению с тем же периодом 2019-2020 годов (69 тыс. рублей)», — сказано в исследовании.