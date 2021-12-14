Дачников предупредили о штрафах в ₽5-10 тысяч

Юристы рассказали РБК о штрафах, которые могут получить российские дачники и садовые некоммерческие товарищества (СНТ) за неубранный снег. Убирать снег и лед на территории должны те, кому она принадлежит. За муниципальную территорию несет ответственность муниципалитет, за федеральную — государство, за территорию СНТ — правление товарищества.

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Решение об уборке снега должно приниматься общим собранием членов садоводческого кооператива, заявил адвокат Евгений Яворский.

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«Это повлечет за собой введение новой статьи расходов для садоводов и появление целевого взноса на такие работы», — отметил эксперт.

В связи с тем, что СНТ является юридическим лицом, спрашивают с него строго. Председатель СНТ является должностным лицом, на которое накладывается ответственность за нарушения, отметил Яворский. При этом, как отметил он, председатели должны отвечать не только за свои собственные нарушения, но и за нерадивых садоводов.

За превышение предельной высоты снега гражданин понесет административную ответственность. Физические лица заплатят штраф в размере 5–10 тысяч рублей, должностные лица — 25 тысяч рублей, а юридические — 300 тысяч рублей, указал Яворский.

При обнаружении слишком высоких сугробов в СНТ штраф составит 100 тысяч рублей, заявил юрист, основатель компании Alpha Juris Илья Глушко. Он отметил, что административное взыскание предусматривается при несоблюдении СНТ требований по обеспечению доступа службам экстренной помощи для уборки снега и наледи. Платить товариществу будет необходимо из взносов, однако если СНТ все-таки получит штраф по вине садовода, оно может в судебном порядке взыскать с него сумму штрафа, отметил эксперт. Однако, по его словам, сначала нужно доказать вину нарушителя.

Отмечается, что в ряде муниципалитетов могут действовать свои правила по уборке снега на дорогах общего пользования. Где-то предельно допустимая высота колеи сугроба может составлять 5 см, а где-то - 10 см и больше.

При этом граждане, которые чистят снег на территории своих частных домов и выбрасывают снежные кучи на проезжую часть, загрязняя ее, несут за это административную ответственность, подчеркнул Глушко.