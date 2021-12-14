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1 час назад

Ставки вырастут: россиян призвали срочно брать кредиты

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов посоветовал россиянам, планировавшим взять кредит в ближайшие месяцы, сделать это до Нового года. Об этом сообщает «Прайм».

Ставки вырастут: россиян призвали срочно брать кредиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суверов считает, что в начале 2021-го кредиты могут стать дороже из-за растущих ставок. Он добавил, что перед Новым годом некоторые банки предлагают клиентам выгодные акции на кредиты.

Суверов напомнил, что от уровня ключевой ставки, которую устанавливает Центробанк, зависят все ставки в экономике, в том числе по кредитам и вкладам.

«Предыдущие повышения ставки уже привели к удорожанию кредитов, и, вероятно, они продолжат расти и после очередного неминуемого нового повышения ключевой ставки», - заявил эксперт.

По его мнению, на следующем заседании регулятор поднимет ключевую ставку на 0,5 - 1 процент.

Уже в начале 2022 года инфляция достигнет пика, после чего ставки могут стабилизироваться, подчеркнул Суверов. В случае повышения ключевой ставки на один процент ставки по кредитам могут вырасти на 0,5-0,75 процента, а во второй половине 2022 года, вероятно, снизятся, заключил он.

Ранее эксперты посоветовали россиянам, получившим отказ в ипотеке, накопить большой первоначальный взнос - от половины стоимости квартиры. Второй способ изменить мнение банка - создать хорошую репутацию заемщика: оформить кредитную карту, пользоваться ей и вовремя погашать платежи.

Адвокат Геннадий Нефедовский рассказывал, что отказать в ипотечном кредите могут не только из-за дохода потенциального заемщика, но и из-за источника средств на первоначальный взнос. Юрист подчеркивал, что высокий доход, доказанный справкой 2-НДФЛ, - не гарантия платежеспособности для банка (из-за пандемии выросли риски потери работы).

Личный счет,Сергей Суверов,Центральный банк России,
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