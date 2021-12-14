Темпы роста пенсий превысили инфляцию

В январе 2021 года размер страховых пенсий неработающих пенсионеров вырос на 6,3%, а в сентябре была проведена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, с учетом которой средний размер пенсий по итогам года вырос на 11,1%. Данный показатель более чем вдвое превышает уровень инфляции (4,9%), которая измеряется по предыдущему году. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

За шесть лет рост пенсий превысил инфляцию на 9 процентных пунктов. В ведомстве отметили, что с 2015 года инфляция нарастающим итогом достигла 46%, а индексация пенсий - 55%. Там указали на то, что, согласно пенсионному законодательству, в стране гарантируется индексация страховых пенсий не ниже фактической инфляции, а с 2019 года они растут с ее опережением. В январе 2019 года страховые пенсии проиндексировали на 7,05%, инфляция за 2018 год составила 4,3%. В 2020 году размер пенсий вырос на 6,6%, тогда как инфляция по итогам 2019 года составила 3%.

С 1 января 2022 года страховые пенсии россиян должны увеличиться на 5,9%. Однако власти готовят дополнительные предложения по индексации пенсий на фоне высокой инфляции в 2021 году, подчеркнули в Минтруде.

Согласно данным Минэкономразвития, инфляция с 23 по 29 ноября 2021 года уже достигла 8,38% в годовом выражении. Средний размер пенсии неработающего пенсионера в России - 17 481 рублей. Ежегодно он повышается приблизительно на одну тысячу рублей, соответственно к 2024 году он должен составить 20 тысяч рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 7,7%, их средний размер в 2022 году должен превысить 10 тысяч рублей.