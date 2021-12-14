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10 минут назад

В каких случаях наследство может «обнулиться»

Перед вступлением в наследство нужно убедиться в том, что его не «обнулит» груз долговых обязательств, оставленных предшественником. Об этом агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он напомнил, что, согласно Гражданскому кодексу, в состав наследства входят не только принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, но и имущественные права и обязанности, в частности, долги.

В каких случаях наследство может «обнулиться»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть и еще одно незыблемое правило — наследство можно принять только целиком, вместе с имеющимися обязательствами. Это означает, что нельзя, например, наследовать квартиру и отказаться от платежей за ипотеку по ней, нельзя получить автомобиль и не выплачивать кредит по нему», — подчеркнул он.

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Также гражданин, решивший наследовать объект имущества, в случае наличия обременений по нему, будет вынужден платить по невыплаченному кредиту умершего, ипотеке, долгам по коммунальным платежам и иным взносам в сфере ЖКХ, отметил юрист.

Соловьев также сообщил, что по наследству могут быть переданы долги, которые напрямую связаны с личностью наследователя. Речь идет о деньгах, взятых в долг у физических лиц, если они были оформлены надлежащим образом нотариально или в простой письменной форме.

«Перед вступлением в наследство важно как следует изучить наличие и размер долговых обязательств у умершего родственника, спокойно и трезво оценить наследственную массу и возможность погашения из нее имеющихся долгов. Согласно закону, наследник имеет полное право отказаться от наследства. Но, как и в случае с принятием наследства, только целиком», — указал Соловьев.

Он напомнил, что по наследству не передаются долги по налоговым платежам, деньги, взятые в долг у физических лиц и не оформленные надлежащим образом нотариально или в простой письменной форме, платежи по алиментам, неустойки и штрафные санкции по договорам (кроме кредитных), обязательство по возмещению ущерба, который был нанесен здоровью и имуществу другого гражданина.

Ранее в декабре руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анастасия Подковко сообщила, что наследники могут избавиться от нежелательной ответственности по чужим долгам двумя способами. Так, можно либо отказаться от наследства, либо попытаться оспорить его.

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