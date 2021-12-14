Названы выгодные для отпуска месяцы в 2022 году

Руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская заявила, что выгоднее всего брать отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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В 2022 году наибольшее количество рабочих дней будет в марте (22 дня), августе (23 дня), сентябре (22 дня) и декабре (22 дня), отметила она.

«Выгодный отпуск» в 2022 году можно рассматривать в двух вариациях. Так, для кого-то в приоритете — возможность подольше отдохнуть, для других — денежная выгода. Краснянская напомнила, что ежегодный отпуск рассчитывают исходя из среднего дневного заработка сотрудника. Расчетным периодом для исчисления среднего заработка является 12 календарных месяцев. В этой связи дни отдыха стоят меньше, чем рабочие дни, указала эксперт.

«Если же работники не боятся потерять в деньгах, а хотят подольше отдохнуть, то можно присоединить отпуск к праздничным дням. При этом следует учитывать, что, если отпуск выпадает на праздничный день, работник отдыхает дольше обычного, но выплаты не увеличиваются», — подытожила Краснянская.