Названы выгодные для отпуска месяцы в 2022 году

Руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская заявила, что выгоднее всего брать отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. Об этом сообщает агентство «Прайм».
В 2022 году наибольшее количество рабочих дней будет в марте (22 дня), августе (23 дня), сентябре (22 дня) и декабре (22 дня), отметила она.
«Выгодный отпуск» в 2022 году можно рассматривать в двух вариациях. Так, для кого-то в приоритете — возможность подольше отдохнуть, для других — денежная выгода. Краснянская напомнила, что ежегодный отпуск рассчитывают исходя из среднего дневного заработка сотрудника. Расчетным периодом для исчисления среднего заработка является 12 календарных месяцев. В этой связи дни отдыха стоят меньше, чем рабочие дни, указала эксперт.
«Если же работники не боятся потерять в деньгах, а хотят подольше отдохнуть, то можно присоединить отпуск к праздничным дням. При этом следует учитывать, что, если отпуск выпадает на праздничный день, работник отдыхает дольше обычного, но выплаты не увеличиваются», — подытожила Краснянская.
Ранее сообщалось, что, по данным опроса исследовательского центра портала Superjob, почти каждый десятый россиянин (9%) хочет продлить свой отдых на Новый год, добавив к каникулам отгулы или дни в счет отпуска. Также исследование показало, что желание продлить период отдыха на Новый год уменьшается с ростом доходов. Среди россиян, которые получают менее 50 тысяч рублей в месяц, устроить себе такой отдых хотят 12% участников, среди опрошенных с зарплатой в пределах 50 тысяч-79 тысяч рублей эта доля составляет 9%, среди граждан с доходом от 80 тысяч рублей ежемесячно — 8%.