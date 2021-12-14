Россияне назвали стоимость своей мечты

Большинству россиян для исполнения своей мечты в следующем году нужно 5 млн рублей. 26% опрошенных назвали эту сумму, сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

23% респондентов заявили, что для исполнения заветной мечты им достаточно 100 тысяч рублей, 12% оценили нужную сумму в 1–3 млн рублей, 10% — в 3–5 млн рублей, 10% — 0,5–1 млн рублей, 8% — 250–500 тысяч рублей, 4% — 150–200 тысяч рублей, 3% — 100–150 тысяч рублей, 3% — 200–250 тысяч рублей.

По данным аналитиков, у более чем половины опрошенных россиян (55%) есть несколько заветных желаний, у трети — по одной мечте, а у 12% участников опроса их нет вовсе. 20% мечтают о завершении пандемии коронавируса, 14% — о повышении дохода, 13% — о получении собственного или отдельного жилья. Путешествовать мечтают 9% респондентов, купить автомобиль — 8%, начать свое дело или эмигрировать — по 5%. 4% участников исследования хотят найти идеальную работу.

Для исполнения своей мечты около трети россиян (31%) много работают и строят карьеру, 27% специально откладывают средства, 14% получают дополнительное образование, а 4% оформили кредит. Чуть менее четверти участников исследования (23%) заявили, что пока не предпринимают усилий для того, чтобы их мечта исполнилась.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию международной компании Hays, около 60% российских компаний планируют повысить доход сотрудников в новом году.