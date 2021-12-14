Россиянам посоветовали купить подарки до «часа пик» в магазинах

Исполнительный директор Гильдии маркетологов Олег Гвоздик в эфире радио Sputnik рассказал, что подарки к Новому году и Рождеству лучше приобрести до того, как в магазинах наступит «час пик». По его словам, в торговых центрах он наступает 24 декабря.

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«Если мы говорим о покупке подарков в магазине, то лучше всего это сделать до пятницы 24 декабря. В этот день народ валом повалит в магазины, и покупателей, стоящих в очередях у касс, станет в полтора-два раза больше, чем обычно», – отметил Гвоздик.

Своеобразный «дедлайн» есть и в онлайн-магазинах. Так, о заказе подарков надо позаботиться как минимум за три недели до их вручения.

«Это нужно сделать заранее, чтобы выбрать именно ту модель, тот набор подарков, что вы хотите. Доставка может идти из другого города или даже из-за границы, поэтому для уверенности, что вы получите заказанное, это надо делать по крайней мере за три недели до наступления нужной даты», – рекомендует Гвоздик.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию «Одноклассников» и ResearchMe, почти половина россиян (46%) готовы потратить на подарки к Новому году более трех тысяч рублей. Лишь 8% респондентов затруднились ответить, какую сумму они готовы выделить на подарки.