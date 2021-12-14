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53 минуты назад

Россиянам дали совет по инвестициям

Основатель инвестиционной компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус посоветовал инвесторам обратить внимание на развивающиеся рынки, передает «Лента.ру».

Россиянам дали совет по инвестициям
Фото: ТАССТАСС

В ходе онлайн-брифинга Мобиус заявил, что российским инвесторам следует работать не только на местном рынке.

«Они должны присутствовать на рынках США, Европы и, конечно, на развивающихся рынках. Именно развивающиеся рынки — лучшее место для заработка», - сказал специалист.

Лучшим направлением для инвестиций в 2022 году он назвал Индию.

Он также сообщил, что в портфеле его инвесткомпании есть активы из Турции, Индонезии, Тайваня, Вьетнама, ЮАР и других развивающихся стран.

Инвестор предсказал конец доминирования доллара

Ранее сообщалось, что в 2021 году россияне увеличили инвестиции в криптовалюту в шесть раз, считая ее защитным активом. Среди других альтернативных активов, к которым у россиян вырос интерес за последний год - произведения искусства и антиквариат.

Личный счет,Марк Мобиус,Lenta.ru,
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