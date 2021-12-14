Россиянам дали совет по инвестициям

Основатель инвестиционной компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус посоветовал инвесторам обратить внимание на развивающиеся рынки, передает «Лента.ру».
В ходе онлайн-брифинга Мобиус заявил, что российским инвесторам следует работать не только на местном рынке.
«Они должны присутствовать на рынках США, Европы и, конечно, на развивающихся рынках. Именно развивающиеся рынки — лучшее место для заработка», - сказал специалист.
Лучшим направлением для инвестиций в 2022 году он назвал Индию.
Он также сообщил, что в портфеле его инвесткомпании есть активы из Турции, Индонезии, Тайваня, Вьетнама, ЮАР и других развивающихся стран.
Ранее сообщалось, что в 2021 году россияне увеличили инвестиции в криптовалюту в шесть раз, считая ее защитным активом. Среди других альтернативных активов, к которым у россиян вырос интерес за последний год - произведения искусства и антиквариат.