Россиянам дали совет по инвестициям

Основатель инвестиционной компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус посоветовал инвесторам обратить внимание на развивающиеся рынки, передает «Лента.ру».

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В ходе онлайн-брифинга Мобиус заявил, что российским инвесторам следует работать не только на местном рынке.

«Они должны присутствовать на рынках США, Европы и, конечно, на развивающихся рынках. Именно развивающиеся рынки — лучшее место для заработка», - сказал специалист.

Лучшим направлением для инвестиций в 2022 году он назвал Индию.

Он также сообщил, что в портфеле его инвесткомпании есть активы из Турции, Индонезии, Тайваня, Вьетнама, ЮАР и других развивающихся стран.