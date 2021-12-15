Россияне потеряли интерес к покупке долларов

Руководитель Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин заявил, что в последнее время снижается интерес к покупке наличных долларов. По мнению эксперта, сказывается волатильность на рынках, сообщает ПРАЙМ.

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Чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти уже ослабевает, в том числе и из-за действия бюджетного правила.

Сейчас можно судить о снижении спекулятивного спроса на доллар и сохранении инвестиционного, когда валюта приобретается для диверсификации инвестиционных портфелей, — сказал Намёткин.

По словам экономиста, волны панических покупок доллара ослабевают. Такое в последний раз наблюдалось в 2014--2016 годах, когда страна в результате геополитических факторов и обвала на сырьевом рынке столкнулась с девальвацией рубля. Сейчас же на рынке происходит другое: так, в первом полугодии прошлого года нефть марки Brent подешевела более чем на 60%, тогда как рубль потерял 20%.

И наоборот — за последний год нефть подорожала в 1,5 раза, а рубль почти не изменил позиций, — привёл пример специалист.

В то же время нельзя утверждать, что спрос на валюту уходит в прошлое. Американский доллар по-прежнему остаётся главной мировой резервной валютой и этот инструмент всегда будет использоваться для диверсификации инвестиционных портфелей, особенно в условиях нарастания экономической неопределённости.

Так, согласно данным Центробанка, в III квартале 2021 года россияне купили валюты на 260 млрд рублей, при этом на доллары пришлось около двух третей всей суммы, что в 5,5 раза больше, чем в прошлом году.

Одновременно с этим было зафиксировано снижение оборотов по валютным сделкам и минимальное изменение остатков иностранной валюты на брокерских счетах, что косвенно указывает на снижение спекулятивного спроса в пользу инвестиционного (большая часть купленной валюты была направлена на покупку валютных инструментов на биржевом и внебиржевом рынках), — отметил экономист.