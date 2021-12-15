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23 минуты назад

Продажи «Доширака» выросли на 6,1% на фоне низких доходов россиян

Продажи лапши быстрого приготовления с начала года выросли на 6,1% в России. В прошлом году такой показатель не превышал 2%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Продажи «Доширака» выросли на фоне низких доходов россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ажиотаж эксперты рынка связывают с попытками россиян сэкономить, что заставляет покупать данный продукт даже тех, кто не употреблял его ранее. Например, лапшу быстрого приготовления стали покупать даже пенсионеры, которые раньше относились к ней крайне негативно.

На фоне подорожания многих продуктов питания продукция быстрого приготовления становится востребованной, — пояснил изданию директор департамента маркетинга «Маревен Фуд Сентрал» Илья Мышенко.

Помимо главной причины роста продаж — падения уровня доходов россиян, увеличению спроса на продукцию быстрого приготовления способствовал выход работников в офисы удалённой работы. Для людей с низкими доходами такая лапша является дешёвой альтернативой обеда в столовой или заказа доставки еды.

И третья причина, которую называют эксперты, это восстановление в стране числа трудовых мигрантов. При этом сам продукт за 11 месяцев текущего года подорожал более чем на 20%.

Ранее в российском сегменте Интернета началась «паника» из-за острой нехватки лапши «Доширак» в магазинах. Поводом для беспокойства стали сообщения из Красноярска, Магадана и Волгограда. Местные жители рассказали, что из магазинов исчезла лапша быстрого приготовления.

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