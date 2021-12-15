Россияне перестали панически скупать доллары

В последнее время наблюдается спад спроса на наличные доллары, поскольку снижается волатильность на российском валютном рынке. Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Обычно ажиотажный спрос россиян на валюту в период скачков котировок обусловлен попытками спасти сбережения.

«Волны панических покупок долларов действительно во многом были связаны с периодом высокой волатильности на российском валютном рынке. Так, например, было в 2014-2016 годах, когда в результате геополитических факторов и обвала на сырьевом рынке наша страна столкнулась с более чем двукратной девальвацией рубля», — отметил эксперт.

Наметкин также обратил внимание на то, что чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти ослабла из-за действия бюджетного правила.

При этом нельзя утверждать, что спрос на валюту уходит в прошлое, заявил эксперт. Доллар США остается ключевой мировой резервной валютой. По словам Наметкина, этот инструмент всегда будут использовать для диверсификации инвестиционных портфелей, особенно в условиях роста экономической неопределенности.

В III квартале 2021 года нетто-покупки граждан на российском рынке валюты достигли 206 млрд рублей, свидетельствуют данные ЦБ. Наметкин отметил, что от этого объема на доллары пришлось около двух третей, что в 5,5 раза больше, чем годом ранее.

«Одновременно с этим было зафиксировано снижение оборотов по валютным сделкам и минимальное изменение остатков иностранной валюты на брокерских счетах, что косвенно указывает на снижение спекулятивного спроса в пользу инвестиционного (большая часть купленной валюты была направлена на покупку валютных инструментов на биржевом и внебиржевом рынках)», — заключил он.