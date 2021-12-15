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1 час назад

Цена на борщовой набор в Подмосковье выросла в 2021 году

Цены на продукты борщового набора в Подмосковье выросли почти в два раза. Выросла стоимость картофеля, свеклы и капусты, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

В Подмосковье подорожал борщовой набор
Фото: PixabayPixabay

«Сейчас риторика идет о знаменитом борщовом наборе. Она по итогам прошлого года подорожала практически вдвое. Если говорить о картофеле, то в прошлом году это цена была порядка 14-15 рублей за кг, сейчас эта цена превышает уже 30 рублей. Это и капуста, и свекла», - рассказал Воскресенский.

По его словам, проблема роста цен на овощи связана с жарким засушливыми летом. По всей стране был крупный недобор.

«Правительство Московской области вместе с нашими федеральными коллегами ажиотаж пытается регулировать. Мы надеемся, что дальнейшего резкого роста не произойдет», - отметил Воскресенский.

Министр добавил, что также произошел рост цен на свинину и мясо птицы из-за возникших очагов заболеваний, свойственных для этих животных. Из-за этого приходится полностью ликвидировать поголовье, что в результате увеличивает цену на товар.

Личный счет,Сергей Воскресенский,Правительство московской области,РИАМО,
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