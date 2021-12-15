В Подмосковье подорожал борщовой набор

«Сейчас риторика идет о знаменитом борщовом наборе. Она по итогам прошлого года подорожала практически вдвое. Если говорить о картофеле, то в прошлом году это цена была порядка 14-15 рублей за кг, сейчас эта цена превышает уже 30 рублей. Это и капуста, и свекла», - рассказал Воскресенский.