В Подмосковье подорожал борщовой набор

Цены на продукты борщового набора в Подмосковье выросли почти в два раза. Выросла стоимость картофеля, свеклы и капусты, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
«Сейчас риторика идет о знаменитом борщовом наборе. Она по итогам прошлого года подорожала практически вдвое. Если говорить о картофеле, то в прошлом году это цена была порядка 14-15 рублей за кг, сейчас эта цена превышает уже 30 рублей. Это и капуста, и свекла», - рассказал Воскресенский.
По его словам, проблема роста цен на овощи связана с жарким засушливыми летом. По всей стране был крупный недобор.
«Правительство Московской области вместе с нашими федеральными коллегами ажиотаж пытается регулировать. Мы надеемся, что дальнейшего резкого роста не произойдет», - отметил Воскресенский.
Министр добавил, что также произошел рост цен на свинину и мясо птицы из-за возникших очагов заболеваний, свойственных для этих животных. Из-за этого приходится полностью ликвидировать поголовье, что в результате увеличивает цену на товар.