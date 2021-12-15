Россияне перешли на премиальные смартфоны

В январе-октябре 2021 года продажи смартфонов дороже 50 тысяч рублей выросли в России в 1,5 раза, а доля таких устройств на отечественном рынке увеличилась с 8,3% до 12,9%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные МТС. По словам представителя оператора Алексея Меркутова, доля премиальных аппаратов впервые составила более 10%.

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В общей сложности в стране за первые 10 месяцев 2021 года было куплено 24 млн смартфонов на сумму 563 млрд рублей, заявили в МТС. Отмечается, что самыми популярными устройствами в премиальном сегменте являются модели iPhone: доля смартфонов Apple в январе–октябре 2021 года среди устройств стоимостью от 50 тысяч рублей в штуках достигла 83,2%, тогда как год назад она составляла 77,8%. Меркутов отметил сокращение спроса на бюджетные модели гаджетов.

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По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи телефонов дороже 50 тысяч рублей за весь 2021 год могут вырасти в сравнении с 2020 годом на 70% в натуральном выражении и на 75% - в денежном.

На Ozon телефоны дороже 50 тысяч рублей становятся более востребованными по причине того, что пользователи осознанно стали покупать их на более долгий срок эксплуатации, заявил руководитель направления «Телеком» Алексей Зайцев.

Россияне готовы покупать гаджеты, не дожидаясь их дальнейшего подорожания, поскольку дорогой аппарат по набору характеристик будет оставаться актуальным еще несколько лет, пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Упрощенно ситуация выглядит так: дорогих моделей стало больше, дешевых меньше — касается это не только смартфонов, но и ноутбуков. В условиях дефицита комплектующих производителю выгоднее интегрировать их в более дорогие модели, чем в дешевые, — это, как правило, позволяет повысить маржинальность бизнеса», — заявил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Реализация смартфонов в России за первые 10 месяцев 2021 года уменьшилась на 5,8% по отношению к такому же периоду прошлого года, указал Меркутов. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков не исключил, что в условиях пандемии и непрекращающегося дефицита аппараты в будущем будут лишь дорожать.