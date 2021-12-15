В Госдуме предложили новую льготу для многодетных семей

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением ввести единую федеральную систему скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Депутат отмечает, что, согласно действующему законодательству, субъекты Федерации должны устанавливать скидку на оплату коммунальных услуг многодетным семьям в размере 30%. Кроме того, у региональных властей есть возможность на свое усмотрение принимать нормативные акты, которые повышают скидку для некоторых категорий семей. Так, скидка для семей с одним и тем же количеством несовершеннолетних детей может различаться исходя из региона проживания, подчеркнул депутат.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения единой федеральной системы скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей, действующей по принципу «40%-ная скидка — семьям с тремя несовершеннолетними, 50%-ная скидка — семьям с четырьмя несовершеннолетними, 60%-ная скидка — семьям с пятью и более детьми», — сказано в обращении.
Ранее заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов заявил, что привитым от коронавируса россиянам нужно давать 10-процентную скидку на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сроком на полгода. Исходя из средней оплаты ЖКУ по стране на человека в среднем приходится 300 рублей. Если умножить их на шесть месяцев, это 1,8 тысячи рублей, указал он.
В ноябре сообщалось, что в России в следующем году могут установить мораторий на повышение стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. Это указано в проекте закона, который разработали в ЛДПР. Как следует из документа, инициатива депутатов связана с эпидемией коронавируса и дополнительными расходами в этой сфере, которые несут граждане страны.