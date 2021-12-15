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35 минут назад

В Госдуме предложили новую льготу для многодетных семей

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением ввести единую федеральную систему скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В Госдуме предложили новую льготу для многодетных семей
Фото: ТАССТАСС

Депутат отмечает, что, согласно действующему законодательству, субъекты Федерации должны устанавливать скидку на оплату коммунальных услуг многодетным семьям в размере 30%. Кроме того, у региональных властей есть возможность на свое усмотрение принимать нормативные акты, которые повышают скидку для некоторых категорий семей. Так, скидка для семей с одним и тем же количеством несовершеннолетних детей может различаться исходя из региона проживания, подчеркнул депутат.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения единой федеральной системы скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей, действующей по принципу «40%-ная скидка — семьям с тремя несовершеннолетними, 50%-ная скидка — семьям с четырьмя несовершеннолетними, 60%-ная скидка — семьям с пятью и более детьми», — сказано в обращении.

Ранее заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов заявил, что привитым от коронавируса россиянам нужно давать 10-процентную скидку на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сроком на полгода. Исходя из средней оплаты ЖКУ по стране на человека в среднем приходится 300 рублей. Если умножить их на шесть месяцев, это 1,8 тысячи рублей, указал он.

В ноябре сообщалось, что в России в следующем году могут установить мораторий на повышение стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. Это указано в проекте закона, который разработали в ЛДПР. Как следует из документа, инициатива депутатов связана с эпидемией коронавируса и дополнительными расходами в этой сфере, которые несут граждане страны.

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