Россияне останутся без предновогодних скидок на авто

В декабре 2021 года впервые с 2014-го российские автодилеры не предложат клиентам традиционных предновогодних скидок из-за дефицита машин. Об этом пишет «Коммерсант».

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Директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский объяснил, что в 2014-м отсутствие скидок было связано с ажиотажным спросом, вызванным девальвацией рубля, а сейчас скидки отменились из-за спровоцированных пандемией проблем.

Автодилеры рассказали «Коммерсанту», что некоторые преференции остаются лишь при сдаче машины в трейд-ин. К примеру, «Фаворит Моторс» предлагает скидку для таких случаев в 2,5–3 процентоа, но только на авто, срок хранения которых превысил 120 дней.

По данным «Автоспеццентра», со скидкой к ценам октября-ноября сейчас можно купить Nissan, Infinity, Skoda, Kia.

В 2021 году немецкий концерн Volkswagen AG, американский Ford Motor, российский «АвтоВАЗ» и другие автопроизводители начали останавливать производства из-за нехватки микросхем и компонентов. В последнее время автомобильным концернам приходится конкурировать с производителями электроники, которые скупают чипы.

Еще во время первой волны пандемии крупнейшие производители техники увеличили заказы на чипы, чтобы удовлетворить спрос на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Люди начали активно скупать такие устройства из-за перехода на удаленку.

На дефицит также повлияла торговая война США и Китая. Заблокировав продажу чипов от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., США вынудили Huawei и ZTE закупать микросхемы про запас на один-два года.